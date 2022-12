Non ci sarà lo scudo lo penale sui reati fiscali

Martedì 20 dicembre 2022 - 17:42

Lo dice il relatore Pella. Soddisfatta Serracchiani

Roma, 20 dic. (askanews) – Non entrerà in manovra la norma sullo scudo penale per i reati fiscali. Lo ha annunciato Roberto Pella(FI), uno dei relatori alla legge di bilancio. “Non ci sarà alcun emendamento” ha detto.“Vittoria! Lo scudo penale è stato tolto”. Lo ha detto la capogruppo del Partito democratico alla Camera, Debora Serracchiani, poco prima della ripresa dei lavori della commissione bilancio sulla manovra.Fgl-Lsa/Int13