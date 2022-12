Lombardia, Majorino: sentito ieri Conte, con M5s buon dialogo

Martedì 20 dicembre 2022 - 15:05

Ci vedremo in prossimi giorni e da Movimento seguiranno valutazioni

Milano, 20 dic. (askanews) – “Con il presidente dei 5 Stelle Conte ci siamo sentiti ieri e con il Movimento vi è un buon dialogo. È una interlocuzione in corso molto sincera. Ci vedremo nei prossimi giorni e da parte del Movimento seguiranno, come giusto, le loro valutazioni”. Così il candidato del centrosinistra alle regionali del 2023 in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine della seduta di Consiglio regionale, in relazione alle parole del leader del M5s, Giuseppe Conte, sul sostegno dei pentastellati allo stesso Majorino.“Ho condiviso sin da subito il loro approccio sui contenuti e sulle idee. Mi auguro ciò produca un un cammino politico importante e per il bene della Lombardia. A differenza di quello che sta succedendo nell’area di destra dove la Lega sta implodendo e mi pare che questa situazione genererà tensioni difficili da gestire per Fontana” ha aggiunto.