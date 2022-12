Lombardia, Lega: Conte smentisce Majorino, no accordo su candidatura

Martedì 20 dicembre 2022 - 15:04

Cecchetti: "Era convinto di avere appoggio del M5s..."

Milano, 20 dic. (askanews) – “E meno male che Pierfrancesco Majorino era convinto di avere già in tasca l’appoggio dei Cinque Stelle! Le parole del leader pentastellato Giuseppe Conte, che sostiene che in Lombardia devono ancora confrontarsi sul candidato, vanno esattamente nella direzione opposta. Non male Majorino, parla a vanvera dei temi della Lombardia, non conoscendo le materie, ma anche in tema di alleanza non scherza nel prendere cantonate”. Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula della Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier, commentando le parole di Giuseppe Conte sul M5s alla candidatura di Majorino.