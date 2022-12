Lombardia, Cecchetti: fuoriusciti da Lega? Hanno fatto una scelt

Martedì 20 dicembre 2022 - 18:46

Noi guardiamo avanti e lavoriamo a programma per vincere Fontana

Milano, 20 dic. (askanews) – “I fuoriusciti Lega? Hanno fatto una scelta, noi guardiamo avanti”. Così in una nota il coordinatore regionale lombardo e deputato della Lega, Fabrizio Cecchetti, in relazione ai quattro consiglieri regionali che al Pirellone hanno costituito il gruppo Comitano Nord e sono stati di conseguenza espulsi dal Carroccio.“Tutta la Lega, dai cinque ministri ai 230 sindaci lombardi, sta lavorando al programma per vincere le prossime elezioni con Attilio Fontana, le forze del centrodestra e la lista civica del presidente, in coerenza e continuità con quanto scelto dai cittadini e da migliaia di militanti e amministratori della Lega, che non hanno mai tradito, insultato o perso tempo a fare polemica” ha aggiunto.Oggi i fuoriusciti, rappresentati al Pirellone dal fondatore della Lega Umberto Bossi, hanno incontrato Fontana e gli hanno ribadito il proprio sostegno alle regionali del 2023, a patto che il proprio gruppo sia riconosciuto da tutte le forze del centrodestra.