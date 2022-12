Martedì 20 dicembre 2022 - 15:03

Il nostro territorio è in emergenza

Roma, 20 dic. (askanews) – “Rocca è l’uomo giusto per un territorio in piena emergenza come quello della Regione Lazio. Usciamo da dieci anni di malgoverno Zingaretti, ora possiamo finalmente alzare la testa e inaugurare una nuova stagione virtuosa”. Così Laura Corrotti, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia.