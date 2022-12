La Commissione bilancio procederà ad oltranza i lavori sulla manovra

Martedì 20 dicembre 2022 - 13:28

Fino al voto sul mandato al relatore; si riprende con gli emerndamenti del governo

Milano, 20 dic. (askanews) – La Commissione bilancio della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 15 per l’esame del ddl di bilancio, preceduta da una riunione dell’ufficio di presidenza (alle 14).I lavori, a quanto riferiscono fonti della maggioranza, dovrebbero riprendere con l’esame degli emendamenti del governo e dei relativi subemendamenti, per proseguire a oltranza fino al voto sul mandato al relatore.La Commissione bilancio della Camera, dopo una non-stop di 11 ore durata tutta la notte, ha fermato i lavori sulla manovra, e si riaggiorna così oggi. Una maratona durante la quale nessun emendamento è stato approvato. Dalle 19.30 di ieri sono stati bocciati un centinaio di emendamenti delle opposizioni, e accantonati oltre 400. Poi dalle 2.30 si sono susseguiti una serie di bilaterali tra governo e gruppi di maggioranza e opposizione per mettere a punto le richieste di modifica da far confluire in manovra.Gtu