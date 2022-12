Fvg, Pd a M5s: da soli sarete stampella destra

Martedì 20 dicembre 2022 - 19:34

Vogliamo costruire un'alternativa seria e convincente, non piantare bandierine

Milano, 20 dic. (askanews) – “Vogliamo costruire un’alternativa seria e convincente, non piantare bandierine. Alla fine i Cinque Stelle del Friuli-Venezia Giulia hanno ubbidito agli ordini romani di Conte e in Fvg saranno la stampella di Fedriga: liberi di farlo ma si prendano le loro responsabilità senza cercare scuse e astenendosi da accuse irricevibili”. È la replica del segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva alla nota con cui il M5S del Friuli Venezia Giulia accusa che “l’azione politica del PD si caratterizza per arroganza e illogicità”.“Arrogante – per Liva – è chi all’apertura di un dialogo risponde con un comunicato stampa a freddo, illogico è chi per anni lavora con noi in Consiglio regionale e fa alleanze nei Comuni con il Pd e poi si spaccia da ‘puro’. Il Pd ha preso l’iniziativa di aprire un tavolo ben prima che esistessero i punti programmatici dei 5 Stelle, abbiamo chiarito che non poniamo né devono essere poste pregiudiziali, il M5S ne pone subito più d’una. Andiamo avanti e lavoriamo con chi ci sta, chi non c’è sbaglia, lo abbiamo sempre detto e poiché siamo di parola lo ribadiamo. Su chi scende per primo, non ci sono dubbi”.