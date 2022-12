Fvg, M5s al Pd: no a tavoli con terzo polo

Martedì 20 dicembre 2022 - 19:29

"Dai Dem arroganza e illogicità, dialogo se non si strizza occhio a destra"

Milano, 20 dic. (askanews) – “Ancora una volta l’azione politica del PD si caratterizza per arroganza e illogicità”. Lo affermano il coordinatore regionale del Fvg del MoVimento 5 Stelle, Luca Sut, il senatore Stefano Patuanelli e i consiglieri regionali Mauro Capozzella, Ilaria Dal Zovo, Cristian Sergo e Andrea Ussai.“Abbiamo posto sul tavolo alcuni punti di un programma per noi imprescindibili, sottolineando come sia impossibile per il M5S dialogare col terzo polo che in regione e in parlamento ammicca al centrodestra. La risposta del Pd – affermano gli esponenti pentastellati – è stata la convocazione di un tavolo ‘di campo largo’. Molte delle altre forze politiche di opposizione a questa destra regionale ci hanno dato feedback positivi sui punti da noi presentati in conferenza stampa e con loro continueremo a dialogare. Non parteciperemo, invece, al tavolo convocato dal Partito Democratico, ma rimaniamo aperti al dialogo senza forze politiche che strizzano l’occhio a Fedriga e al centrodestra”.