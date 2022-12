Lombardia, Ronzulli: liste FI a buon punto, saranno competitive

Lunedì 19 dicembre 2022 - 18:18

Verranno candidati tanti amministratori locali

Roma, 19 dic. (askanews) – “Sulle liste per le elezioni regionali in Lombardia siamo a buon punto. Saranno molto competitive e verranno candidati tanti amministratori locali. Forza Italia in Lombardia farà un grande risultato”. Lo ha detto Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia, intervenendo ad una conferenza stampa nella sede di Forza Italia a Brescia.Quanto alla candidatura di Letizia Moratti, la capogruppo azzurra ha osservato: “Dopo essere stata candidata ad ogni posto e ruolo dal centrodestra e aver condiviso l’attività di governo della regione Lombardia, quando ha visto sfumare il sogno di diventare presidente ha deciso di andarsene portando via la palla. Perciò agli elettori chiedo, qual è la Moratti che voteranno? Quella che ha fatto il presidente della Rai con il governo di centrodestra? Quella che ha fatto il ministro in un governo di centrodestra? Quella che è stata candidata primo cittadino da una coalizione di centrodestra o quella che rinnega tutto questo candidandosi con pezzi di FI, del Pd e della sinistra? Che credibilità può avere?”, ha concluso.