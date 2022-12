Lombardia, Moratti: disponibile a confronti con Fontana e Majorino

Lunedì 19 dicembre 2022 - 15:55

In qualsiasi sede e su qualsiasi argomento. Non vedo l'ora

Milano, 19 dic. (askanews) – Letizia Moratti, candidata civica alle regionali del 2023 in Lombardia sostenuta anche dal terzo polo, ha ribadito la sua disponibilità a un confronto con gli altri candidati. “Diverse testate giornalistiche, nazionali e locali – ha riferito in una nota – ma anche tantissimi cittadini che sto incontrando in questi giorni nel mio tour elettorale nelle province lombarde, mi stanno chiedendo un confronto tra i candidati alla presidenza, per capire differenze ed eventuali punti in comune. Si tratta di una richiesta che accolgo con grande favore e per la quale mi rendo subito disponibile. Sono sicura che anche Fontana e Majorino daranno la loro disponibilità per eventi di questo tipo, che rappresentano il sale della democrazia”.