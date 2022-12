Lazio, Meloni: nelle prossime ore il candidato del centrodestra

Lunedì 19 dicembre 2022 - 18:58

"Stiamo finendo le interlocuzioni"

Roma, 19 dic. (askanews) – Per la candidatura alla presidenza della Regione Lazio “stiamo finendo le interocuzioni, spero che nelle prossime ore avremo un nome”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine della cerimonia al Museo ebraico di Roma.“Per me – ha spiegato – è molto importante la valorizzazione della condivisione dell’alleanza di centrodestra. Per questo ho proposto una rosa di nomi: Fabio Rampelli, profondo conoscitore della Regione e della capitale; il nostro europarlamentare Nicola Procaccini, già sindaco e persona molto impegnata; e il presidente della Croce rossa Francesco Rocca”.“In ogni caso – ha concluso – voglio ringraziare queste tre straordinarie personalità per aver dato la loro disponibilità, sono tre nomi eccellenti. Per me in questa fase è molto importante anche condividere un nome con gli alleati perchè la battaglia possa esserre più condivisa possibile”.