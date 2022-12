Autonomia, Carretta (Az): in Lombardia terzo polo c’è, ma manca FdI

Lunedì 19 dicembre 2022 - 15:56

Non ci prestiamo, però, ai giochini della Lega

Milano, 19 dic. (askanews) – “Il Terzo Polo sin dal principio si è dichiarata favorevole ad un’autonomia vera, con i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) previsti dalla Costituzione. Non ci prestiamo, però, ai giochini della Lega che in campagna promette, poi magicamente dimentica come sta accadendo con la legge di Bilancio in Parlamento”. Così il consigliere regionale di Azione in Lombardia Niccolò Carretta a margine della Commissione Autonomia del Pirellone e l’audizione del ministro delle Autonomie, Roberto Calderoli.“Il dato politico di questa audizione è rappresentato dall’assenza del gruppo di Fratelli d’Italia, ovvero il partito che esprime la Presidente del Consiglio Meloni. A questo proposito il mio auspicio è quello di non trasformare l’autonomia in una nuova, ennesima, bandiera elettorale della Lega, senza che ci siano poi concreti passi in avanti. Su questo tema, sarebbe bene sapere se la maggioranza parlamentare e regionale c’è, oppure se, come appare, la destra sia più divisa che mai” ha aggiunto.