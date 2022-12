Manovra, M5S: Governo e centrodestra abbandonano il Salento

Domenica 18 dicembre 2022 - 19:48

Sul rifinanziamento del secondo lotto strada statale 275

Roma, 18 dic. (askanews) – “Questo governo ha perso un’occasione preziosa, l’ennesima, per aiutare il Mezzogiorno e il Salento stanziando immediatamente le risorse per un’infrastruttura strategica per tutto il territorio pugliese”: lo afferma Leonardo Donno, deputato del Movimento Cinque Stelle e coordinatore regionale M5S Puglia. “L’esecutivo targato Meloni ha bocciato il mio emendamento in Legge di Bilancio che lo impegnava a reperire i fondi necessari, un totale di 240 milioni di euro, per il rifinanziamento del primo e il finanziamento del secondo lotto della S.S 275 Maglie – Santa Maria di Leuca. Con la misura che avevo presentato in legge di Bilancio – continua Donno – si puntava a risolvere il problema di una strada che rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo economico del territorio pugliese. Senza contare poi che si tratta di un’infrastruttura da mettere assolutamente in sicurezza”.Il parlamentare M5S poi aggiunge: “È palese ormai che le recenti rassicurazioni fatte da esponenti politici di maggioranza del territorio, e dallo stesso ministro Salvini, sulla possibilità di arrivare a una soluzione in tempi brevi e sul fatto che bisognava “avere fiducia nel Governo”, non abbiano trovato la volontà e l’interesse dei partiti di cui fanno parte. Parole e promesse a cui non sono seguiti i fatti. Il ministro Fitto, salentino, e il centrodestra di governo hanno dimostrato ancora una volta di essere lontani dai problemi dei cittadini: partecipano ai sit in, fanno selfie e passerelle, ma quando c’è da andare nel concreto, si tirano indietro. Un’occasione persa per dare una risposta immediata al territorio. Non mi arrenderò – continua Donno – e presenterò un ordine del giorno in Aula per impegnare il Governo ad andare avanti spediti su quest’opera”.