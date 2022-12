Sabato 17 dicembre 2022 - 14:33

Leader Fi a lancio campagna elettorale in Lombardia

Roma, 17 dic. (askanews) – Quella in Ucraina è una “guerra che suscita ipotesi assurde di utilizzo delle armi nucleari” come fatto da “Putin quattro giorni fa”. Lo ha evidenziato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante il lancio della campagna elettorale di Fi per le regionali del 2023 in Lombardia.