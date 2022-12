Sabato 17 dicembre 2022 - 20:30

Pd, Schlein: basta dinamiche correntizie e di cooptazione

Roma, 17 dic. (askanews) – “Sentiamo il bisogno di cambiare il Pd, sono stati fatti errori, si sono create fratture, ripartiamo da qui… Non siamo qui per sostituire ma per rinnovare insieme, per cogliere le energie migliori che sui territori il Pd già esprime, c’è una classe dirigente che è stata schiacciata da dinamiche correntizie e di cooptazione a cui noi diciamo basta, serve un nuovo metodo di selezione della classe dirigente”. Lo ha detto la candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein in un incontro a Palermo.