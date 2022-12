Migranti, Meloni: Italia ha rialzato testa, Ue ora discute confini

Sabato 17 dicembre 2022 - 18:56

Curiosa reazione Francia dopo prima nave Ong sbarcata da loro

Roma, 17 dic. (askanews) – “E’ curiosa la reazione francese di fronte alla prima nave di una Ong che sbarcava in Francia, 230 persone a fronte di 94mila che sono arrivate da noi dall’inizio dell’anno?”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata nella giornata conclusiva della manifestazione per il decennale di Fratelli d’Italia a Roma, in piazza del Popolo.“Credo – ha aggiunto sempre sul tema delle migrazioni – che la soluzione non vada trovata nei ricollocamenti ma nella comune difesa dei confini esterni dell’Unione europea. E se il Consiglio europeo ha deliberato che il tema preminente della prossima riunione sarà dedicato al tema delle rotte migratorie e della difesa dei confini esterni è perché l’Italia ha alzato la testa e ha chiesto che si parli di questo problema”.