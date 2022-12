Meloni: niente di personale con Macron, non siamo alle elementari

Sabato 17 dicembre 2022 - 19:48

"Si tratta di dinamiche politiche"

Roma, 17 dic. (askanews) – “Le dinamiche tra Italia e Francia sono politiche e non personali, non siamo alle elementari, non è che Meloni non va in un posto perchè c’è Macron… Macron lo vedo spesso… Non siamo alle elementari… Io non credo nella redistribuzione dei migranti… La soluzione va trovata nella comune difesa dei confini europei”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervendo alla kermesse per i dieci anni di Fdi.