Manovra Fvg, tutte le misure approvate dal Consiglio regionale

Sabato 17 dicembre 2022 - 10:53

Bilancio da 5 mld e 80 mln

Trieste, 17 dic. (askanews) – La manovra di bilancio approvata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia può contare su 5 miliardi e 80 milioni di risorse manovrabili, come illustrato dall’assessore alle Finanze, Barbara Zilli. Si tratta della quinta e ultima legge di Stabilità dell’amministrazione guidata dal governatore Massimiliano Fedriga. Ecco, settore per settore, gli interventi più significativi previsti dai ddl 182 (Collegata) e 183 (Stabilità), ai quali si è aggiunta l’approvazione del ddl 184 relativo al bilancio di previsione 2023-25.Attività produttive – Per stimolare gli investimenti industriali, vengono stanziati 3,7 milioni fin dal 2023 per scorrere le graduatorie di Rilancimpresa. Altri 3,5 milioni andranno alle piccole e medie imprese del terziario, per il tramite del Centro di assistenza tecnica (Catt). Con gli emendamenti sono stati assegnati 900mila euro alle società sportive del settore natatorio, a ristoro dell’aumento dei costi energetici, mentre 500mila euro andranno a sviluppare i progetti per l’imprenditoria femminile. 300mila euro serviranno ad adeguare la rete infrastrutturale del Consorzio di sviluppo economico del Ponterosso. La nuova società Fvg Plus verrà finanziata con 1 milione all’anno nel prossimo triennio.Turismo – La manovra assegna 3 milioni di euro nel triennio ai voucher Turesta, per incentivare i pernottamenti in Fvg. Contributo di 1,3 milioni a Udine per l’organizzazione dell’Adunata nazionale degli alpini: in vista dell’evento, 300mila euro saranno destinati ai Comuni dell’hinterland che intendessero realizzare o gestire aree di sosta temporanea per camper e caravan. 300mila euro andranno a incrementare il budget della valorizzazione dei siti archeologici. Destinati 450mila euro a Promoturismo per studi di fattibilità sulla captazione di acque termali. Stanziati poi 170mila euro per interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle aree comuni di marine, darsene e porti turistici.Agricoltura – Una posta importante del bilancio sono i 40 milioni trasferiti al nuovo Organismo pagatore, che potrà gestire 7,4 milioni già nel 2023. Altri 50 milioni, sempre nel triennio, serviranno a favorire lo sviluppo del comparto agricolo e forestale nell’ambito del Piano strategico nazionale. Altri 7 milioni sono destinati a efficientare la rete distributiva irrigua, mentre 1 milione viene previsto per l’installazione di dispositivi di regolazione del flusso dei pozzi artesiani. Ulteriori 250mila euro sono assegnati all’Ente tutela patrimonio ittico per l’efficientamento energetico della sede di Udine. Con gli emendamenti sono entrati nella manovra 7 milioni per i Consorzi di bonifica produttori di energia a ristoro del caro-prezzi, e per lo stesso motivo 4 milioni alle aziende agricole che producono latte bovino e bufalino, oltre a 900mila euro per progetti di riqualificazione dei terreni montani.Ambiente – 55 milioni di euro vengono destinati a garantire il cosiddetto super-sconto carburanti nel 2023, mentre quasi 24 milioni serviranno alla riorganizzazione dell’Arpa e 10 alle operazioni di dragaggio. Due milioni vengono destinati al finanziamento della progettazione di parchi tematici, mentre 1 milione servirà alla manutenzione dei corsi d’acqua di competenza comunale. Una posta di 300mila euro servirà alla prevenzione del rischio frane.Infrastrutture – Un contributo straordinario di 2 milioni e 500 mila euro al comune di Sutrio per il rifacimento del ponte di Nojaris di collegamento con la SS52 bis carnica, l’anticipazione di 3 milioni di euro agli enti locali per la copertura del quadro economico dei progetti già finanziati da fondi Pnrr. Oltre 3 milioni di euro per risolvere le criticità del trasporto pubblico locale, come la grave carenza di autisti o l’aumenti dei prezzi carburanti ed energetici.(Segue)