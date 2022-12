Lombardia, Rosato (Iv): Moratti competente, è persona seria

Sabato 17 dicembre 2022 - 19:23

Regione può avere molto di più di quel che ha

Roma, 17 dic. (askanews) – “Letizia Moratti è una figura competente, preparata, moderata ed è una persona di parola. Può intervenire in maniera seria sulle cose che non funzionano di questa regione, a cominciare da trasporti e sanità”. Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato, intervistato dal quotidiano ‘La Provincia’ in vista delle elezioni regionali. “Questa è una sfida che il Terzo Polo con Letizia Moratti lancia con consapevolezza che questa regione può avere molto di più di quello che ha”, aggiunge.