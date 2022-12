Lombardia, Ronzulli (Fi): vinceremo, abbiamo governato bene

Sabato 17 dicembre 2022 - 17:17

Classe dirigente valida e pronta

Roma, 17 dic. (askanews) – “Noi siamo il forziere. L’intera classe dirigente, i militanti, i sostenitori sono la ricchezza di Forza Italia, il consenso che si traduce in vittoria elettorale e, conseguentemente, in quei posti di responsabilità che poi garantiscono al centrodestra quella buona amministrazione che ci ha sempre caratterizzato. Da qui a due mesi, gli elettori confermeranno con il loro voto il buongoverno che Forza Italia, insieme con il centrodestra, ha garantito e dimostrato in questa Regione, grazie anche al lavoro straordinario del presidente Fontana, che noi sosteniamo e sosterremo alle prossime elezioni. Un lavoro che ha attraversato momenti difficili, come la pandemia”. Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, nel corso del suo intervento al convegno “Programmi, idee e priorità di Forza Italia per la Lombardia”, che si è svolto a Milano.“Anche in questo caso – ha aggiunto riferendosi al Covid – abbiamo dato prova di essere capaci e in grado di trovare le energie e le risorse umane per rialzarci più forti di prima. Questo si realizza solo se al governo di una regione c’è una classe dirigente valida e pronta”.