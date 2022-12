Lombardia, Majorino (Pd): alleanza ampia, sorprese da lista civica

Sabato 17 dicembre 2022 - 17:05

Con i 5 Stelle confronto sui contenuti

Roma, 17 dic. (askanews) – Con i 5 Stelle “si è trattato di un confronto sui contenuti. Un confronto non scontato. Ci siamo trovati d’accordo sulle idee che riguardano il futuro della Lombardia e questo credo sia il modo migliore per andare avanti e procedere”. Così, a margine della manifestazione del Pd contro la Manovra del Governo Meloni, il candidato del centrosinistra alla presidenza della regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino.“Stiamo costruendo una alleanza ampia – ha aggiunto – che si arricchirà di una lista civica che conterrà delle sorprese nei prossimi giorni. Con l’idea di far sì che ci sia un fronte compatto che lanci una sfida dopo 28 anni per vincere”.