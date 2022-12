Lombardia, Majorino: Del Bono capolista Pd, ci sarà lista civica

Sabato 17 dicembre 2022 - 10:44

"Più Europa sarà nell'alleanza? Lo spero, stanno discutendo"

Milano, 17 dic. (askanews) – “Stiamo lavorando alle liste e ho una bella novità perché Emilio Del Bono sta lavorando a Brescia guiderà la nostra lista e avrò al fianco in questa scommessa elettorale un sindaco straordinario che tiene sempre insieme le ragioni del lavoro, dello sviluppo, del sostegno alle imprese e delle politiche ambientali. Mi fa molto piacere”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alle regionali del 2023 in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine della conferenza programmatica del Pd lombardo.“C’è una considerazione di fondo che va aldilà dei punti programmatici che è quella di costruire un’alleanza più forte possibile per cambiare in Regione Lombardia, per questo estenderemo ulteriormente l’alleanza con una lista civica che conterrà delle sorprese significative in questi giorni” ha aggiunto.“Per quanto riguarda le questioni più legate al programma c’è un’intesa” con il M5s “sul tema della sanità, per la costruzione di un sistema sanitario non discriminante, scelte importanti anche rispetto al lavoro, alle imprese, all’ambiente, al tema delle infrastrutture. È una buona proposta che sarà inserita nel programma della coalizione che sto costruendo. Ci penalizzerà? È un accordo per il futuro della Lombardia e penso anzi che saremo più forti di prima. La verità è che per la prima volta, dopo 28 anni, in Lombardia la partita è veramente aperta” ha continuato precisando di non avere ancora sentito in questi giorni Giuseppe Conte, ma solo i pentastellati lombardi.“Più Europa sarà nell’alleanza? Lo spero, stanno discutendo. Noi andiamo avanti, come centrosinistra, con il Movimento cinque stelle che a questo punto fa parte dell’alleanza, con la sinistra civica, vedremo nei prossimi giorni, però per me la cosa più importante e sfidare Fontana a testa alta. Mi auguro che siano tante le forze sul territorio, nei diversi comuni, ad aggregarsi in questa nostra scommessa per il cambiamento” ha concluso.