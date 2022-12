Lombardia, Fontana: Pd-M5s? Vinceremo, quindi no invasione rifiuti

Sabato 17 dicembre 2022 - 11:51

Noi tranquilli, infrastrutture verranno completate e non bloccate

Milano, 17 dic. (askanews) – “Posso tranquillizzare i cittadini lombardi che vinceremo noi e quindi non spegneremo i termovalorizzatori, e non saremo quindi invasi dall’immondizia”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del lancio della campagna elettorale di Fi a suo favore per le regionali del 2023, a proposito dell’accordo Pd-M5s che prevede, tra l’altro, il superamento dei termovalorizzatori obsoleti dal 2030.“Siamo tranquilli del fatto che vinceremo noi, quindi le infrastrutture che stiamo realizzando verranno completate e non bloccate come vorrebbe una parte di quella alleanza, e poi siamo tranquilli da lombardi perché continueremo ad andare a lavorare, non staremo a casa a aspettare il reddito di cittadinanza” ha aggiunto.