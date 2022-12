Lombardia, Fontana: orgoglioso di centrodestra, sempre coeso

Sabato 17 dicembre 2022 - 11:59

Porterà avanti sempre gli stessi messaggi

Milano, 17 dic. (askanews) – “Oggi incontrerò il senatore Berlusconi e inizia la campagna elettorale di Forza Italia. Io sono qui orgoglioso di rappresentare la nostra coalizione che è stata e sempre sarà unita e coesa, e porterà avanti sempre gli stessi messaggi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del lancio della campagna elettorale di Fi in suo sostegno per le regionali del 2023 in Lombardia, al quale è atteso anche Silvio Berlusconi.