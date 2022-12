Lombardia, Berlusconi: Pd e M5s forze confuse, saranno sconfitte

Sabato 17 dicembre 2022 - 13:41

Unite solo da una generica matrice di sinistra e timore sconfitta

Milano, 17 dic. (askanews) – “Non possiamo pensare di consegnare una Regione come la nostra all’alleanza tra i Cinque Stelle e Pd. Due forze dall’identità molto confusa, unite solo da una generica matrice di sinistra e dal timore di subire, come subiranno. una assoluta sconfitta”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante il lancio della campagna elettorale per le regionali del 2023 in Lombardia.“Anche per questo la prossima campagna elettorale, che apriamo di fatto oggi con la presenza del nostro candidato presidente, sarà molto importante. Forza Italia saprà condurla con grande passione ed energia”, ha aggiunto.