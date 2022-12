Il botta e risposta tra Conte e D’Amato

Sabato 17 dicembre 2022 - 15:40

Il capo M5s: non si può candidare. L'assessore candidato: garantista a senso unico

Roma, 17 dic. (askanews) – “Etica pubblica: voglio affrontare il rischio che questa mia precisazione venga restituita dalle agenzie di stampa e suoni come polemica politica. Io non posso accettare che in una mia lista, nel Movimento 5 stelle, lo stesso vale per gli amici del Coordinamento 2050, ci possa essere una persona che deve alla Regione Lazio quasi 300mila euro perché ha creato un danno erariale accertato allo Stato”. Lo ha detto, parlando a Roma all’assemblea di Coordinamento 2050, il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. Il riferimento è al candidato presidente della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che ha subito un pronunciamento negativo in questo senso dalla Corte dei Conti, contro il quale ha annunciato l’intenzione di ricorrere.“Non ci giriamo intorno: non possiamo accettarlo, questa cosa – ha aggiunto – non possiamo far finta che non esista, questa cosa non può essere degradata a un espediente giuridico perché l’accertamento penale, non so, è caduto in prescrizione, Non mi interessa nulla. Io non posso accettare che una persona di candidi a presiedere la Regione e abbia una partita aperta così chiara, così evidente. E’ una questione di opportunità, la questione morale esiste o non esiste? La questione morale è altro dalle responsabilità penali”.“Ci accusano – ha detto ancora l’ex presidente del Consiglio – di essere giustizialisti, ma che significa? Io sono garantista nel midollo,è una vita che ho dedicato agli studi giuridici. Vengo dalla professione di avvocato, ma cosa c’entra la regola di un giusto processo, la garanzia di una assoluta presunzione di innocenza col fatto che si fa finta che non ci sia un danno erariale accertato?”.“Le parole di Giuseppe Conte su di me? Una caduta di stile. Conte è un garantista a senso unico, fa il garantista e l’avvocato del popolo con amici e parenti. Quelli di cui parla sono fatti che riguardano 16 anni fa, io sono tranquillo, ho un appello in corso. Mi sembra strano che se ne accorga ora e durante la battaglia contro il covid non abbia detto nulla”. Così il candidato alla presidenza della regione Lazio, Alessio D’Amato (Pd), arrivando in piazza Santi Apostoli a Roma dove sta per prendere il via la manifestazione del Pd contro la Manovra del Governo. D’Amato ha risposto a chi gli chiedeva un commento sulle parole che il leader dei 5 Stelle ha rivolto oggi nei sui confronti.Bar/Bet/Int2