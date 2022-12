D’Amato (Pd): non permetteremo che la destra vinca nel Lazio

Sabato 17 dicembre 2022 - 17:01

"Manovra taglia la sanità, lancio grido d'allarme"

Roma, 17 dic. (askanews) – Di fronte alla manovra del governo Alessio D’Amato lancia un “grido d’allarme per la sanità”. Parlando alla manifestazione del Pd a Roma, il candidato democratico alle regionali del Lazio spiega: “Il Covid non ci ha insegnato nulla. Questo governo da un lato strizza occhi ai no vax e dall’altro parla di alzare il tetto al contante”.Ha aggiunto D’Amato: “Bisogna investire di più sl Ssn, e invece si fa il contrario. E’ un fatto grave. Bisogna dare battaglia su questa legge finanziaria. Sul Ssn si gioca la coesione di questo paese.Invito i nostri parlamentari a riflettere se non sia il caso di indire una seduta comune di Camera, Senato, regioni, dove si mette al centro il servizio sanitario pubblico. Questa è la posta in gioco, altro che strizzare l’occhio ai no-vax. Peraltro con un tempismo assurdo: si stanno abbassando gli ultimi strumenti di prevenzione quando l’Ecdc, l’ente europeo, lancia un allarme sulla contemporanea circolazione del Covid e dell’influenza che già sta mettendo in difficoltà gli ospedali”. Quello guidato da Giorgia Meloni è un “governo inadeguato”.Ma, ha concluso, “il governo di destra in questa regione lo abbiamo conosciuto. Nove lunghi anni di commissariamento. Oggi vorrebbero rigovernare questa regione: no, non lo permetteremo. Il 12 e 13 febbraio dobbiamo andare a vincere nel Lazio e in Lombardia. Dovremo combattere fino alla fine per impedire che questa regione vada alle destre, per difendere il lavoro della giunta Zingaretti”.