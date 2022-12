Berlusconi: non ho ruolo istituzionale anche se me lo meritavo

Sabato 17 dicembre 2022 - 14:05

Milano, 17 dic. (askanews) – “Non ho preso alcun ruolo istituzionale nel governo, anche se me lo meritavo, anche pensando alla caduta che ho fatto. I medici mi hanno detto che sono vivo per miracolo e che forse passerà, ma ho fatto lo stesso la campagna elettorale”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante il lancio della campagna elettorale di Fi per le regionali del 2023 in Lombardia.Asa/Int2