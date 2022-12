Autonomia, Boccia: Lep con Dpcm? Svendita Sud, decida il Parlamento

Sabato 17 dicembre 2022 - 20:07

Diritti universali e diritti fondamentali vanno garantiti per legge

Roma, 17 dic. (askanews) – “Prima Calderoli e adesso anche Fitto pensano che i Lep (livelli essenziali delle prestazioni, ndr) possano essere definiti da una cabina di regia istituita per Dpcm. Neanche per scherzo, il Pd darà battaglia”. Lo ha detto Francesco Boccia, senatore Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, oggi in piazza Santi Apostoli per la manifestazione dem contro la manovra del Governo.“I diritti universali e i diritti fondamentali su scuola, sanità, assistenza e trasporto pubblico locale – ha aggiunto l’esponente democratico, secondo la sintesi diffusa dal suo ufficio stampa – devono essere garantiti per legge, coinvolgendo tutto il Parlamento e non con un provvedimento amministrativo che può essere modificato in qualsiasi momento con decisione unilaterale del governo. Scegliere la strada del Dpcm sarebbe svendere i diritti del Sud. Garantire le risorse per diritti così essenziali per il mezzogiorno e per le aree interne di tutta Italia è un obbligo morale che va blindato con leggi ordinarie”, ha concluso Boccia.