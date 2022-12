Veneto Sviluppo, Zaia: garantito futuro a chi vuol investire

Venerdì 16 dicembre 2022 - 15:16

Consolidamento Maschio Gaspardo

Venezia, 16 dic. (askanews) – “Veneto Sviluppo ha ottenuto ieri sera un prestigioso premio nazionale in ambito finanziario: il premio Claudio Dematté Private Equity of the Year, per la ‘migliore operazione turnaround del 2022’. Un riconoscimento per il lavoro portato avanti da Veneto Sviluppo con Friulia, anch’essa premiata, per permettere all’azienda Maschio Gaspardo di tornare profittevole dopo un periodo di forte difficoltà finanziaria. Uno sforzo corale che ha permesso di consolidare l’azienda, salvare tanti posti di lavoro e lanciare un piano industriale di crescita”. Lo dichiara il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.“Il team di lavoro ha salvato una realtà storica del nostro tessuto produttivo, un’azienda sistema’, con valori importanti, con la voglia di consolidarsi e svilupparsi investendo nei nostri territori. Veneto Sviluppo e Friulia Spa hanno investito nel progetto 25 milioni di euro, mettendo in campo nel contempo un team di professionisti per redigere il piano di riorganizzazione. Veneto Sviluppo ha avuto un ruolo fondamentale nel consolidamento strutturale, per permettere all’Azienda di essere credibile nella rinegoziazione con il sistema bancario. Un progetto riconosciuto e ora premiato dall’AIFI, l’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, nata per rappresentare, in sede istituzionale, i soggetti attivi sul mercato italiano”, ha aggiunto il presidente della Regione Veneto.