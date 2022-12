Toscana, bilancio 2023-2025: più risorse ma conti sanità incerti

Venerdì 16 dicembre 2022 - 02:04

"In attesa manovra del governo nazionale"

Roma, 16 dic. (askanews) – Cresce il volume complessivo delle risorse 2023 rispetto alla previsione 2022 ma il bilancio sulla Sanità resta ancora incerto. Tutto dipenderà dalla manovra e dalle decisioni del Governo nazionale. In ballo ci sono “decine di milioni che potrebbero o non potrebbero entrare”. Lo dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in commissione Bilancio guidata da Giacomo Bugliani (Pd).La conferma delle cifre rese dal Governatore a novembre scorso sulla ripartizione del Fondo sanitario alle Regioni, per la Toscana significa 7miliardi 593milioni. Il dato è stato inserito a Bilancio “in via di stima e in maniera prudenziale” perché non tiene conto, appunto, dei provvedimenti attesi. Si parla di una “crescita, a livello nazionale, per circa 2miliari, 1,4 per far fronte all’aumento dei costi energetici e il resto per il rinnovo del contratto”. La manovra, che vale 11-12miliardi circa, deve però essere vista nel suo complesso, ha spronato Giani. “Non è un atto unico ma uno dei pilastri che compongono le politiche economico finanziarie della Toscana”.Gli atti in discussione comprendono il Bilancio di previsione 2023-2025, la Legge di Stabilità per il 2023 e Collegato, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Segue(Nadefr) 2023. (Segue)