Qatergate, Pd sospende Cozzolino fino a chiusura indagini

Venerdì 16 dicembre 2022 - 17:08

"Tuteliamo immagine partito e gli consentiamo ampia difesa"

Roma, 16 dic. (askanews) – Il Pd ha sospeso l’europarlamentare Andrea Cozzolino dopo il suo coinvolgimento nelle indagini relative al cosiddetto Qatargate. La decisione è stata presa dalla Commissione nazionale di Garanzia che si è riunita in via telematica.“I componenti – viene riferito in una nota – hanno deliberato di sospendere cautelativamente l’Onorevole Andrea Cozzolino dall’Albo degli iscritti e degli elettori del PD, nonché da tutti gli organismi del partito di cui dovesse eventualmente essere parte. E ciò fino alla chiusura delle indagini in corso da parte della Magistratura relative allo scandalo ‘Qatargate’. Il provvedimento – che applica le norme dello Statuto del PD, del Codice Etico e del Regolamento delle Commissioni di Garanzie, e che mira a tutelare l’immagine del Partito Democratico e a consentire all’Onorevole Cozzolino (giá comunque autosospesosi dal Gruppo S&D del Parlamento Europeo) la più ampia difesa delle proprie posizioni – è immediatamente esecutivo”.