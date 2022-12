Ponte Stretto, Siracusano: sarà attrattore per nuovi investimenti

Venerdì 16 dicembre 2022 - 11:41

"Ce la faremo"

Roma, 16 dic. (askanews) – “Il Ponte sullo Stretto di Messina fungerà da attrattore per nuovi investimenti. Solo con un collegamento stabile tra Sicilia e Calabria potremo avere, nelle due Regioni, l’Alta velocità ferroviaria, strade e autostrade in linea con il resto del Paese, una mobilità di persone e merci che possa valorizzare la strategicità di questi territori sul Mediterraneo. È una battaglia storica di Forza Italia e del presidente Berlusconi: questa volta raggiungeremo l’obiettivo”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, in un’intervista a “Il Tempo”.