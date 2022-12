Manovra, De Luca: 3 mld per sanità sono pochi, salute è priorità

Venerdì 16 dicembre 2022 - 15:39

Sappiamo bene che coperta è corta ma obiettivo è salvare vite

Napoli, 16 dic. (askanews) – Per la sanità “siamo in attesa di vedere la conclusione del lavoro di approvazione della legge di bilancio nazionale”, ma “lo stanziamento di 3 miliardi di euro è assolutamente insufficiente”. A ribadirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì.“Sappiamo bene che la coperta è corta, che non possiamo consentirci sforamenti di bilancio e ulteriore indebitamento dello Stato, ma – ha aggiunto – proprio perché la coperta è corta bisogna decidere quali sono le priorità verso le quali orientare le poche risorse disponibili e quella della sanità è la priorità assoluta, anche rispetto alla tutela del reddito, degli stipendi e delle pensioni. Tutti hanno come principale obiettivo quello di salvare la propria vita e tutelare la propria salute, e quindi se c’è una priorità che vale su tutte le altre questa è la salute pubblica”.Secondo il governatore campano “tre miliardi non servono a granché, solo per i costi dell’energia quest’anno bruciamo 1,5 miliardi”. “Non abbiamo, inoltre, ancora ricevuto dal Governo la restituzione di tutti i soldi impegnati dalla Regione in questi due anni e mezzo di Covid, non ci sono risorse aggiuntive per pagare il personale dei pronto soccorsi e la situazione rimane delicatissima e riguarda tutta l’Italia. Ci auguriamo che nel corso dei prossimi giorni nella discussione parlamentare si comprenda che la priorità assoluta è quella sanitaria”, ha concluso De Luca.