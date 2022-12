Venerdì 16 dicembre 2022 - 18:02

Lombardia, Renzi: qui M5s non esiste, se Pd vuol vincere stia con noi

Milano, 16 dic. (askanews) – “Contenti loro contenti tutti, stanno facendo l’accordo in Lombardia dove i Cinque stelle non esistono, ci vuole una grande fantasia, non fanno l’accordo in Lazio e lo fanno in Lombardia. Meraviglioso”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a proposito dell’accordo tra il M5s e il centrosinistra sulle regionali del 2023 in Lombardia. “Se il Pd vuole vincere appoggia la Moratti, se vuole perdere appoggia i Cinque stelle” ha ribadito. “Partito democratico lombardo, vuoi allearti con questi? Auguri, noi stiamo dall’altra parte” ha continuato Renzi durante il lancio della campagna elettorale di Azione-Italia Viva a favore di Moratti.