Lombardia, Renzi: orgogliosi di Moratti, ha sbattuto porta a no vax

Venerdì 16 dicembre 2022 - 18:25

"Quando hanno messo in discussione il tema della vaccinazione"

Milano, 16 dic. (askanews) – Letizia Moratti ha scelto di dimettersi da vice presidente della Regione Lombardia quando la maggioranza “ha messo in discussione uno dei capisaldi, il tema della vaccinazione” e “quando hanno strizzato l’occhio ai no vax ha sbattuto la porta”. Lo ha evidenziato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante il lancio della campagna elettorale del terzo polo a favore di Letizia Moratti. In una regione che ha sofferto tanto per la pandemia “dovremmo esserne orgogliosi” ha aggiunto. “Come possono i moderati di questa regione sentirsi rappresentati da chi come primo atto ha deciso di togliere le sanzioni ai medici no vax?” ha concluso.