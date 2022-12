Lombardia, Peluffo (Pd): Moratti illusa da Renzi e Calenda

Venerdì 16 dicembre 2022 - 20:40

Da leader di Azione fake news su termovalorizzatori

Milano, 16 dic. (askanews) – “Renzi e Calenda, da abili tattici, hanno illuso la Moratti, scrivendole un copione che pare trarre ispirazione dalla sceneggiatura del Truman Show. Mi chiedo se lei abbia capito a che gioco stanno giocando”. Così in una nota il segretario del Pd lombardo, Vinicio Peluffo. “Davvero Moratti è così ingenua da non aver ancora capito con chi ha a che fare? Non sa chi sono Renzi e Calenda? Crede davvero che negando la realtà i pronostici che la danno perdente potrebbero cambiare? Sorprende infatti leggere la narrazione surreale della candidata di Azione e Italia Viva che oggi arriva addirittura a pontificare sulla politica nazionale quando anche i sampietrini sanno che non entra nemmeno in Consiglio Regionale” ha aggiunto.“Mancano meno di due mesi dal voto, il Pd è in campo con la candidatura di Majorino presidente. Siamo in giro nei territori, non nei teatri a dare spettacolo. Tanto meno a parlare a vanvera: ricordo infatti ai romani che vengono in gita a Milano, che a Natale è davvero bellissima lo riconosco, che in Lombardia non prendiamo lezioni da chi non conosce i lombardi e il nostro territorio. Quindi, a proposito dei termovalorizzatori, possiamo parlare di come intraprendere politiche che portino entro il 2030 a un superamento degli impianti obsoleti, ma certo respingiamo con sdegno le fake news da parte di chi non sa nemmeno dove si trovano e come sono fatti quelli che sono efficienti. Consigliamo a Moratti di portarsi Renzi e Calenda in gita a Brescia, c’è da imparare qualcosa. Magari il rispetto per i nostri progetti” ha continuato a proposito delle dichiarazini di Calenda sul probabile accordo con il M5s.