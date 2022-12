Lombardia, Moratti: qui non credo attecchisca decrescita felice

Venerdì 16 dicembre 2022 - 17:30

Accordo tra centrosinistra e M5s l'avrei capito a Roma dove forti

Milano, 16 dic. (askanews) – L’accordo tra il centrosinistra e il M5s “io l’avrei capito a Roma, dove i Cinque stelle sono forti”, ma qua “credo che l’elettorato sia fatto da imprese e da lavoratori che guardano al lavoro con grande senso di responsabilità e di consapevolezza, che il lavoro è un valore aggiunto per la crescita complessiva. Quindi politiche vicine alla decrescita felice non credo che qua in Lombardia possano attecchire”. Lo ha detto la candidata del terzo polo alle regionali del 2023 in Lombardia, Letizia Moratti, a margine del lancio della campagna elettorale della lista di Azione-Italia Viva a suo favore.