Lombardia, Moratti: mio progetto può superare la Regione

Venerdì 16 dicembre 2022 - 06:49

Dialogho con gli ex leghisti

Roma, 16 dic. (askanews) – “Non ho alcuna ambizione a livello nazionale, ma è un progetto che può andare oltre i confini regionali”. Lo afferma in un’intervista a Repubblica, Letizia Moratti, parlando della sua candidatura alla presidenza della Regione Lombardia.Su possibili alleanze in vista delle elezioni, Moratti aggiunge di aver aperto un dialogo con +Europa perché “sono un partito liberale, riformista e corentemente non possono ritrovarsi in un’allenza con Pd e Cinquestelle”. Anche con gli ex leghisti un’apertura è possibile: “anche con loro posso solo dire che il dialogo è aperto”.