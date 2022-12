Lombardia, Moratti: mi auguro convergenza con +Europa

Venerdì 16 dicembre 2022 - 17:34

Credo che abbia necessità di avere propria elaborazione politica

Milano, 16 dic. (askanews) – “Io ho grande rispetto per +Europa e credo che abbia la necessità di avere una propria elaborazione politica. Nella nostra coalizione ci sono i liberali, quindi c’è una forza che è molto in sintonia con +Europa, quindi mi auguro che queste riflessioni politiche possano portare a una convergenza”. Lo ha detto la candidata del terzo polo alle regionali in Lombardia, Letizia Moratti, a margine del lancio della campagna elettorale della lista di Azione-Italia Viva a suo favore.