Lombardia, Moratti: c’è tanto da migliorare e io so come farlo

Venerdì 16 dicembre 2022 - 16:36

Ho dimostrato di essere capace di cambiare il volto di una città

Milano, 16 dic. (askanews) – “La Lombardia ha straordinarie potenzialità, ma ha smesso di essere la locomotiva d’Europa, c’è davvero tanto da migliore” e “io credo di saperlo fare”. Lo ha detto la candidata del terzo polo alle regionali del 2023 in Lombardia, Letizia Moratti, a SkyTg24.“Credo di avere dimostrato di essere capace di cambiare il volto di una città importante come Milano” attraverso l’Expo, “sono riuscita a portare investimenti, un cambiamento visibile della città” e lo stesso risultato è raggiungibile in Lombardia, ma manca “l’impegno” dell’attuale presidente “ai tavoli che contano, mentre io so di poterlo fare” ha aggiunto.Moratti ha ricordato di essere stata nei giorni scorsi a Londra “per attrarre investimenti” e gli interlocutori incontrati “si sono dimostrati interessati” all’ipotesi di mettere in campo “un miliardo di euro”. “Su questo mi sto impegnando e credo di avere la capacità e le relazioni per rispondere a questo bisogno della Lombardia di creare lavoro e di qualità”.Moratti ha infine confermato di avere ricevuto, al momento del suo insediamento come vicepresidente della Lombardia due anni fa, la promessa da parte dei vertici del centrodestra di essere la candidata della coalizione alla presidenza alle successive regionali, ma ha aggiunto che “ormai questo non conta, è superato”. “Penso di rivolgermi a tutti, non solo agli elettori di centrodestra, con proposte concrete”, ad esempio sul trasporto pubblico locale che attualmente è “inefficiente”, un tema “che va affrontato in maniera diversa. Poi c’è un tema che riguarda la sicurezza, la crescita e l’innovazione”, ha concluso.