Lombardia, M5s: finalmente giunta Fontana ha una data di scadenza

Venerdì 16 dicembre 2022 - 14:17

Ora è tempo di cambiare, presentando ai lombardi proposta concreta

Milano, 16 dic. (askanews) – “Finalmente la giunta Fontana ha una data di scadenza. Gli errori e le inadeguatezze di questa amministrazione sono e resteranno purtroppo impressi a lungo nella memoria dei lombardi, nel ricordo di una stagione che ci auguriamo non ritorni mai. Ora è tempo di cambiare, presentando ai lombardi una proposta concreta che parli del rilancio della sanità pubblica e territoriale, di investimenti sul trasporto locale, di lavoro e sociale, di ambiente e futuro sostenibile”. Così in una nota il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Lombardia, Nicola Di Marco, in merito all’ufficializzazione della data delle prossime elezioni regionali.