Lombardia, Gelmini: partita che può cambiare futuro del Paese

Venerdì 16 dicembre 2022 - 20:35

Noi pronti e credibili perché abbiamo scelto candidato giusto

Milano, 16 dic. (askanews) – “Alle prossime regionali si gioca una partita che può cambiare sul serio il futuro di questa Regione, del Paese e più in generale della politica”. Così Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione, a margine dell’evento di lancio della campagna elettorale del Terzo Polo a sostegno di Letizia Moratti in Lombardia. “Di fronte alla deriva sovranista della destra e al ‘quasi’ matrimonio tra Pd e 5 Stelle, agli elettori lombardi dico che l’unica strada percorribile in vista delle prossime elezioni regionali è quella tracciata dal Terzo polo e da Letizia Moratti” ha aggiunto.“Noi siamo pronti, lo abbiamo dimostrato anche questa sera al Teatro Parenti di Milano. Abbiamo le idee e i programmi per far tornare a crescere questa Regione, affinché possa tornare ad essere la locomotiva dell’Italia e dell’Europa. Superando i gap fra le varie aree della nostra Regione. Portando sviluppo e lavoro anche dove il Pil arranca. Perché la Lombardia non è solo Milano. E siamo credibili perché abbiamo scelto il candidato giusto, Letizia Moratti. Lo abbiamo fatto senza guardare alle etichette, alle provenienze, grazie soprattutto alla lungimiranza di Carlo Calenda e Matteo Renzi” ha concluso.