Lombardia, Fontana prende tempo su confronto con Majorino e Moratti

Venerdì 16 dicembre 2022 - 20:32

Per candidato centrosinistra presidente in carica è "sfuggente"

Milano, 16 dic. (askanews) – “Ne parliamo sicuramente, vediamo come si svolgerà la campagna elettorale, vediamo se continueranno a esserci attacchi o se si potrà parlare nel merito. Credo che a quel punto si potranno prendere delle decisioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, rispondendo all’invito di SkyTg24 a un confronto con gli altri candidati alle regionali del 2023.Letizia Moratti, viene riferito, ha accettato l’invito dicendo, come sembra, che non veda l’ora. Così come Pierfrancesco Majorino che ha detto di avere visto Fontana “un po’ sfuggente” sul tema. “Prometto – ha aggiunto Majorino – un confronto molto rispettoso sulle idee, ma anche da parte mia determinato”.