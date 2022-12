Venerdì 16 dicembre 2022 - 11:38

Candidatura Moratti sarebbe stato suicidio politico per Pd

Roma, 16 dic. (askanews) – “Ero contro la candidatura Moratti perché per il Pd sarebbe stato un Harakiri. Un suicidio politico. Majorino è un’ottima candidatura, abbiamo possibilità di vittoria. Bisogna fare l’alleanza con il M5S in Lombardia? Bisognerebbe farla ovunque”. Lo ha detto Gianni Cuperlo del Pd, in un’intervista a Tpi.