Lombardia, Calenda: se vinciamo crolla Lega e cambia partita Italia

Non credo che sia così difficile

Milano, 16 dic. (askanews) – “A gennaio c’è da rimboccarsi le maniche, se qui viene sconfitto Fontana crolla la Lega di Salvini e cambia la partita anche in Italia”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, durante il lancio della campagna elettorale del terzo polo per le regionali del 2023 in Lombardia a favore di Letizia Moratti. “Non credo che sia così difficile vincere, i sondaggi scontano il fatto che i lombardi mettono la testa sul voto a 15/20 giorni dalle elezioni”.