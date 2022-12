Lombardia, Calenda: gestione Covid basterrebbe per sconfitta Fontana

Venerdì 16 dicembre 2022 - 19:47

Però non è facile, dobbiamo rompere voto affettivo

Milano, 16 dic. (askanews) – “A me interessa dire che finché non è arrivata Letizia Moratti la Lombardia ha dato il peggior esempio in Italia in termini di gestione del Covid a livello regionale. Questa cosa è inaccettabile e in un Paese in cui la gente vota con la testa questo escluderebbe oggi la possibilità di vittoria di Fontana”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, durante il lancio della campagna elettorale del terzo polo per le regionali del 2023 in Lombardia a favore di Letizia Moratti.“Non si vota in base allo scudetto che uno ha sul petto, ma sulla capacità che una ha già dimostrato amministrando. Però non è facile, è così, è un voto affettivo e quello che stiamo rompendo è questo: evitare che i cittadini consegnino la loro tessera elettorale a qualche parte. Se non si rompe questo il nostro declino si aggraverà” ha aggiunto.