Lombardia, Calenda: elettori decidano se la vogliono come Roma

Venerdì 16 dicembre 2022 - 19:46

"Esempio di come si gestisce immondizia senza termovalorizzatori"

Milano, 16 dic. (askanews) – Il candidato del centrosinistra alle regionali del 2023 in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, “ha fatto un’alleanza con chi vuole togliere i termivalorizzatori. I lombardi devono sapere che a Roma c’è un bellissimo esempio di come si gestisce l’immondizia senza termovalorzzatori. Si facciano un giro e decidano se vogliono farsi amministrare come i Cinque Stelle hanno amministrato Roma”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, durante il lancio della campagna elettorale del terzo polo per le regionali del 2023 in Lombardia a favore di Letizia Moratti.