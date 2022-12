Fontana: necessaria legislazione organica di riferimento su aerospazio

Venerdì 16 dicembre 2022 - 09:31

"Carattere strategico di un settore in rapido sviluppo"

Roma, 15 dic. (askanews) – C’è “la necessità per l’Italia di dotarsi di una legislazione organica di riferimento” per il settore aerospaziale “e per gli altri settori che con esso interagiscono”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, aprendo il convegno “Una Legge italiana per lo Spazio”, in occasione della Giornata nazionale dello Spazio 2022, nella muova Aula dei Gruppi parlamentari.“Il carattere strategico di un settore in rapido sviluppo come quello aerospaziale e la crescente complessità degli interessi pubblici e privati, così come il confronto con le esperienze di altri Paesi la rendono opportuna”, ha aggiunto.