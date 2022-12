Calderoli: sì a rappresentante Sardegna al Parlamento Ue

Venerdì 16 dicembre 2022 - 11:06

"Ok a rivedere i collegi elettorali per le europee"

Roma, 16 dic. (askanews) – “Ho già spiegato tre settimane fa che concordo sulla necessità e l’opportunità, per la Regione Sardegna, di avere un proprio rappresentante al Parlamento europeo, per cui registro favorevolmente il via libera da parte della commissione regionale sarda per l’Autonomia al testo di proposta di legge nazionale per il collegio unico Sardegna alle elezioni europee, proposta che ora dovrà essere approvata dal consiglio regionale sardo”. Lo dichiara Roberto Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie.“Mi trova d’accordo la richiesta dei consiglieri regionali della Regione Sardegna di una modifica della legge n. 18 del 1979 per prevedere l’istituzione della nuova circoscrizione “Sardegna” ed avere una diversa definizione dei collegi elettorali per le Europee, in quanto è evidente che il collegio unico ‘Sicilia – Sardegna’ penalizza l’elezione di deputati sardi nel Parlamento europeo. Per cui sono disponibile a incontrare quanto prima la delegazione sarda per discutere modalità e tempi di avvio di una riforma del sistema di elezione dei membri al Parlamento europeo, che garantisca una adeguata rappresentanza politica alla Sardegna”, sottolinea.